Поветкин не примет участие в боксерском шоу в Саудовской Аравии

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Почему на историю с футболками грузинских футболистов не надо реагировать Спорт должен оставаться вне политики. Главный редактор «Советского спорта» объясняет свою позицию.

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