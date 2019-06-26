Сергей Ковалев: Свой первый гонорар я получил только в 19-м поединке До 29 лет спортсмен жил в долгах.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев объяснил подписание контракта с телеканалом ESPN и рассказал о сложных временах на старте карьеры.

– HBO закончили транслировать бокс. В свою очередь, ESPN дал мне хорошие условия. Не хуже тех, что я имел на HBO. Они меня не загоняли в угол.

Дмитрий Бивол за свой последний бой получил 1,2 млн долларов. У меня первые 18 боев вообще были бесплатными. Гонорар я получил только в 19-м поединке — пять тысяч долларов. И плюс еще долгов было на 400 тысяч долларов перед менеджером, – сказал Ковалев в интервью «Известиям».

Ковалев одержал 33 победы в 37 боях на профессиональном ринге.