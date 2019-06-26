Ковалев включил двух украинцев в личный топ-5 - Советский спорт
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26 июня 2019 01:02БоксКоноплев Александр

Ковалев включил двух украинцев в личный топ-5

Российский чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев назвал пятерку лучших боксеров планеты на данный момент.

В нее вошли два украинца, два американца и мексиканец.

– Василий Ломаченко, Александр Усик, Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс, Сауль Альварес. Правда, я не знаю, как их ранжировать. Вот эта пятерка – очень талантливые пацаны, – приводят слова Ковалева «Известия».

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