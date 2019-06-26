Ломаченко и Кэмпбелл встретятся 31 августа

Бой между украинцем и британцем пройдет в Великобритании 31 августа.
Ранее промоутер Эдди Хирн сообщал, что поединок пройдет на стадионе O2 Arena в Лондоне. Рассматривается также арена «Кей Си Стэдиум» в Халле.
На кону будет стоять вакантный чемпионский пояс WBC в легком весе.
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