Ломаченко и Кэмпбелл встретятся 31 августа

Мина замедленного действия под КХЛ. Что пугает по итогам драфта-2019 На ярмарке талантов в Ванкувере клубы НХЛ выбрали 28 российских игроков.

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

Денис Глушаков: В «Спартаке» меня предали. Не сейчас, раньше Бывший капитан красно-белых дал интервью Карену Адамяну для его проекта в ютубе «Макарена». Вот стенограмма этого разговора, который проходит в формате 50 вопросов для звезды.

Зубов в зале славы, Суарес перегрелся, биатлонистов наказали. Главное за сутки Рассказываем о последних главных событиях в мире спорта, которые вы могли пропустить, но лучше не надо.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года! Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.

Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММА Хедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.

Карпин против «Спартака»: наши топ-клубы начинают супертурнир Сегодня в австрийском Пеллау стартует представительный турнир с участием «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова». Рассказываем о главных интригах.

Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в Испании Мария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.

Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России 42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.

Поставит ли РФС точку в вопросе лимита на легионеров? Идет ключевое заседание Болельщики в межсезонье неохотно читают тексты о работе чиновников – только о своих любимых клубах. Но сегодня на исполкоме ожидается важное решение – по лимиту на легионеров.

Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео) Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.