Ломаченко и Кэмпбелл встретятся 31 августа - Советский спорт
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26 июня 2019 13:35БоксСпирин Дмитрий

Ломаченко и Кэмпбелл встретятся 31 августа

Стала известна дата поединка Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл.

Бой между украинцем и британцем пройдет в Великобритании 31 августа.

Ранее промоутер Эдди Хирн сообщал, что поединок пройдет на стадионе O2 Arena в Лондоне. Рассматривается также арена «Кей Си Стэдиум» в Халле.

На кону будет стоять вакантный чемпионский пояс WBC в легком весе.

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