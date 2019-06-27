WBC присвоил особый статус Альваресу Всемирный боксерский совет объявил о присвоении мексиканцу Саулю Альваресу звания «особого» чемпиона (Franchise Champion) WBC и одновременно постановил, что американец Джермалл Чарло теперь является просто чемпионом WBC в среднем весе.

«Всемирный боксерский совет с гордостью объявляет о назначении чемпиона WBC в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса франшизным чемпионом WBC в среднем весе, — говорится на сайте организации. — WBC дарует эту честь чемпиону Альваресу за его многочисленные достижения, сделавшие его мировой знаменитостью в боксе, и в свете его неоспоримой боксерской карьеры, связанной с нашей организацией»

Также указывается, что титул франшизного чемпиона не является переходящим, и при уходе франшизного чемпиона из бокса он становится почетным чемпионом (Emeritus Champion).