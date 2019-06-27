WBC присвоил особый статус Альваресу

«Всемирный боксерский совет с гордостью объявляет о назначении чемпиона WBC в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса франшизным чемпионом WBC в среднем весе, — говорится на сайте организации. — WBC дарует эту честь чемпиону Альваресу за его многочисленные достижения, сделавшие его мировой знаменитостью в боксе, и в свете его неоспоримой боксерской карьеры, связанной с нашей организацией»
Также указывается, что титул франшизного чемпиона не является переходящим, и при уходе франшизного чемпиона из бокса он становится почетным чемпионом (Emeritus Champion).
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