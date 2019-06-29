Бетербиев бросил вызов Ковалеву Чемпион IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев призвал чемпиона WBO Сергея Ковалева дать согласие на объединительный бой.

«После твоего реванша над Элейдером Альваресом, ты вернул себе чемпионский пояс WBO и заявил в СМИ о своем желании встретиться со мной в объединительном бою. Я сразу дал согласие и попросил своего промоутера связаться с твоей командой и организовать этот бой.

Ты до сих пор не принял мое приглашение, хотя везде говоришь о желании встретиться со мной на ринге. Поэтому я обращаюсь к тебе снова, но уже публично и напрямую. Серега, давай, наконец, поставим точку в наших отношениях! Тем более, что сейчас нет никаких препятствий для этого: объединительный бой является приоритетом для любой профессиональной боксерской организации, а наш промоутер Top Rank лишь приветствовал бы этот поединок. В России тебя прозвали «Лапша», а в Америке — «Крушитель». Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло», — написал Бетербиев в одной из социальных сетей.