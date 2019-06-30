Андраде победил Сулецки и защитил титул чемпиона WBO в среднем весе

Бой состоялся в ночь с 29 на 30 июня в Провиденсе (США) и продлился все 12 раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал американец — 120:107, 120:107, 120:107.
Добавим, что после этого поединка на счету Андраде 28 побед (17 нокаутом) на профессиональном ринге. Сулецки же потерпел второе поражение в 30 боях.
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