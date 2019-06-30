Американец Доусон успешно вернулся на ринг

Как сообщает «Газета.Ru», поединок, состоявшийся в американском Машантакете, продлился все 12 раундов и завершился победой Доусона единогласным решением судей - 80:68, 78:72, 78:72.
Отмечается, что 36-летний боксер вышел на ринг впервые за последние два года.
Добавим, что для Доусона эта победа в этом бою стала 35-й в профессиональной карьере.
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