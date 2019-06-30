Тайсон Фьюри: Я не выполнял тренерские указания в бою со Шварцем Британский тяжеловес Тайсон Фьюри признал, что не выполнял указания своего тренера Бена Дэвисона в бою против Тома Шварца.

«Я не делал ничего, о чем меня просил Бен. Он хотел, чтобы я отбоксировал шесть или семь раундов, вымотав оппонента. Но мне этого не хотелось.

Я желал подарить Америке нокаут. Если я уже зарядился на нокаут, то меня не остановить. Мне надо было вырубить Шварца, чтобы заявить о себе в США. Местная публика очень любит такое. Американцы обожают нокауты. Их не волнует когда и как, главное – чтобы они были», - заявил Фьюри.

Напомним, Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца уже во втором раунде.