Тайсон Фьюри: Я не выполнял тренерские указания в бою со Шварцем

«Я не делал ничего, о чем меня просил Бен. Он хотел, чтобы я отбоксировал шесть или семь раундов, вымотав оппонента. Но мне этого не хотелось.
Я желал подарить Америке нокаут. Если я уже зарядился на нокаут, то меня не остановить. Мне надо было вырубить Шварца, чтобы заявить о себе в США. Местная публика очень любит такое. Американцы обожают нокауты. Их не волнует когда и как, главное – чтобы они были», - заявил Фьюри.
Напомним, Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца уже во втором раунде.
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