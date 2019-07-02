Источник: Ковалев и Ярд могут провести бой 14 августа Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде британца.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев может встретиться с Энтони Ярдом 24 августа.

Согласно источнику, стороны продолжают переговоры. При этом британец пока не подписывал контракт на этот поединок.

На профессиональном ринге Ковалев одержал 33 победы, потерпел три поражения, и один раз заканчивал поединок вничью. В активе Ярда, 18 побед (17 – нокаутом) и ни одного поражения.