Источник: Ковалев и Ярд могут провести бой 14 августа - Советский спорт
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02 июля 2019 18:04БоксГичунцев Артур

Источник: Ковалев и Ярд могут провести бой 14 августа

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде британца.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев может встретиться с Энтони Ярдом 24 августа.

Согласно источнику, стороны продолжают переговоры. При этом британец пока не подписывал контракт на этот поединок.

На профессиональном ринге Ковалев одержал 33 победы, потерпел три поражения, и один раз заканчивал поединок вничью. В активе Ярда, 18 побед (17 – нокаутом) и ни одного поражения.

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