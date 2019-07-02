Источник: Ковалев и Ярд могут провести бой 14 августа

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев может встретиться с Энтони Ярдом 24 августа.
Согласно источнику, стороны продолжают переговоры. При этом британец пока не подписывал контракт на этот поединок.
На профессиональном ринге Ковалев одержал 33 победы, потерпел три поражения, и один раз заканчивал поединок вничью. В активе Ярда, 18 побед (17 – нокаутом) и ни одного поражения.
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