Лебедев и Гуламирян не смогли договориться об организации поединка

Российский боксер Денис Лебедев и представитель Франции Арсен Гуламирян прекратили переговоры об организации боя. Об этом сообщил менеджер отечественного спортсмена Вадим Корнилов.
«Мы вели переговоры с командой Гулямиряна, но в итоге условия французской стороны оказались неприемлемыми, так как предложенные ими финансовые условия были значительно меньше, чем уровень гонораров, которые раннее получал Денис даже в не титульных поединках.
Рассматривали вариант проведения этого боя в России, но поставленные временные рамки ограничили эту возможность», – заявил Корнилов пресс-службе промоутерской компании «Мир Бокса».
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