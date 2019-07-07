Тайсон Фьюри: Бой с Уайлдером подтвержден на 22 февраля Фьюри и Уайлдер проведут повторный бой.

Непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри сообщил о дате своего повторного боя с американцем Деонтеем Уайлдером.

«Повторный бой с Уайлдером подтвержден, – приводит Metro.co.uk слова 30-летнего Фьюри. – Поединок состоится 22 февраля. В этот раз у меня не будет трех лет без боев. В этот раз я не пил слишком много алкоголя. И на этот раз я собираюсь вырубить его».

Напомним, 1 декабря 2018 года первый бой между Фьюри и Уайлдером, который состоялся в Лос-Анджелесе за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, завершился вничью.

Отметим, что перед этим Фьюри не выступал с ноября 2015 года по июнь 2018-го.