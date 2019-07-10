Дмитрий Бивол: Я заинтересован в поединке с Альваресом Ранее сообщалось, что мексиканец пытается договориться с Сергеем Ковалевым.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол готов провести бой с обладателем титула в среднем весе Саулем Альваресом.

«Я заинтересован в поединке с Саулем Альваресом. Могу сделать лимит второго среднего веса. Поэтому, если Альварес заинтересован в реальном вызове, могу провести с ним бой 14 сентября в 76,2 или в 79,4 кг», – приводит слова россиянина WrestlingUA.

Напомним, Бивол провел на профессиональном ринге 16 боев, одержал 16 побед (11 – нокаутом).

Что касается Альвареса, то в его активе 55 боев, 52 победы, 2 ничейных результата и одно поражение (от Флойда Мэйвезера).