Ковалев объявил о завершении карьеры в 2020 году В крайнем поединке он победил колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона мира по версии WBO.

Российский боксер Сергей Ковалев, получивший предложение о поединке с Саулем Альваресом, рассказал о планах на будущее. Он отметил, что следующий год станет последним в его карьере.

«Конец 2020 года – и хорош: пора воспитывать пацана, на хоккей ходить, должен быть целеустремленным. Уже не до амбиций.

Пояса не так интересны, как раньше. Конечно, было бы хорошо их объединить, но это не главное. Пояса – это хорошо. Но нужно хорошо закончить», – заявил Ковалев в прямом эфире Инстаграма.

36-летний Ковалев провел на профессиональном ринге 37 боев, одержал 33 победы, один раз расходился миром и потерпел три поражения (два от американца Андре Уорда и одно – от Элейдера Альвареса).

Ранее сообщалось, что в августе этого года уроженец Копейска встретится с британцем Энтони Ярдом.