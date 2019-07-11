Официально: Ковалев и Ярд проведут поединок 24 августа В крайнем бою уроженец Копейска одолел колумбийца Элейдера Альвареса.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев вернется на ринг 24 августа.

В этот день ему предстоит бой с британцем Энтони Ярдом. Об этом россиянин заявил во время прямого эфира в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ковалев получил несколько предложений о поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Он предпочел отказаться, посчитав, что контракт на этот бой не соответствует его требованиям.

На профессиональном ринге россиянин одержал 33 победы, потерпел три поражения, и один раз заканчивал поединок вничью. В активе Ярда 18 побед (17 – нокаутом) и ни одного поражения.