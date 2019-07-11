Лебедев объявил о завершении карьеры (видео) В 2016 году он владел титулом IBF.

Чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев сообщил, что завершает профессиональную карьеру.

«Я объявляю о завершении спортивной карьеры и переворачиваю очередную страницу своей жизни. Но это не значит, что я остановился. Впереди – большая и интересная жизнь. И в ней я хочу быть полезным обществу и своей стране», – заявил 39-летний уроженец Старого Оскола.

Ранее сообщалось, что этим летом россиянин должен был встретиться с французским боксером Арсеном Гуламиряном. Однако, стороны не смогли договориться об условиях сделки.

Лебедев провел на профессиональном ринге 35 боев, одержал 32 победы и потерпел два поражения. В его активе также один несостоявшийся поединок.