Лебедев объявил о завершении карьеры (видео) - Советский спорт
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11 июля 2019 15:34БоксГичунцев Артур

Лебедев объявил о завершении карьеры (видео)

В 2016 году он владел титулом IBF.

Чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев сообщил, что завершает профессиональную карьеру.

«Я объявляю о завершении спортивной карьеры и переворачиваю очередную страницу своей жизни. Но это не значит, что я остановился. Впереди – большая и интересная жизнь. И в ней я хочу быть полезным обществу и своей стране», – заявил 39-летний уроженец Старого Оскола.

Ранее сообщалось, что этим летом россиянин должен был встретиться с французским боксером Арсеном Гуламиряном. Однако, стороны не смогли договориться об условиях сделки.

Лебедев провел на профессиональном ринге 35 боев, одержал 32 победы и потерпел два поражения. В его активе также один несостоявшийся поединок.

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Пришло время расставаться с большим спортом. Как настоящий мужчина, муж и отец я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше уделить внимание своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодёжи. Ведь это тоже моя семья И у нас все получиться! С большой любовью к вам Денис Лебедев!

Публикация от Денис Лебедев (@denislebedev_official)

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