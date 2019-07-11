Лебедев объявил о завершении карьеры (видео)

Чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев сообщил, что завершает профессиональную карьеру.
«Я объявляю о завершении спортивной карьеры и переворачиваю очередную страницу своей жизни. Но это не значит, что я остановился. Впереди – большая и интересная жизнь. И в ней я хочу быть полезным обществу и своей стране», – заявил 39-летний уроженец Старого Оскола.
Ранее сообщалось, что этим летом россиянин должен был встретиться с французским боксером Арсеном Гуламиряном. Однако, стороны не смогли договориться об условиях сделки.
Лебедев провел на профессиональном ринге 35 боев, одержал 32 победы и потерпел два поражения. В его активе также один несостоявшийся поединок.
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