Следующий бой Поветкина может состояться в августе в Англии

«Если не удастся найти вариант боя до конца июля, то Александр выступит в августе. Этот бой будет в Англии», - цитирует ТАСС руководителя команды «Мир бокса» Вадима Корнилова.
Ранее Поветкин планировал провести бой в Саудовской Аравии, но было принято решение от него отказаться.
Напомним, что в своем последнем бою в сентябре 2018 года россиянин уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.
Всего на счету 39-летнего Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.
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