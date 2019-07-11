Следующий бой Поветкина может состояться в августе в Англии - Советский спорт
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11 июля 2019 18:27БоксБратищева Полина

Следующий бой Поветкина может состояться в августе в Англии

Российский боксер, олимпийский чемпион 2004 года и бывший регулярный чемпион мира по версии WBA Александр Поветкин может провести следующий поединок в августе в Англии.

«Если не удастся найти вариант боя до конца июля, то Александр выступит в августе. Этот бой будет в Англии», - цитирует ТАСС руководителя команды «Мир бокса» Вадима Корнилова.

Ранее Поветкин планировал провести бой в Саудовской Аравии, но было принято решение от него отказаться.

Напомним, что в своем последнем бою в сентябре 2018 года россиянин уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

Всего на счету 39-летнего Поветкина 34 победы (24 нокаутом) и два поражения.

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