Ковалев и Ярд проведут бой в Челябинске 24 августа - Советский спорт
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12 июля 2019 12:12Бокс

Ковалев и Ярд проведут бой в Челябинске 24 августа

Российский боксер Сергей Ковалев (33-3-1) и британец Энтони Ярд определились с датой и местом проведения поединка за титул чемпиона мира WBO в полутяжелой весовой категории.

Бой пройдет 24 августа в родном для российского боксера Челябинске. Организатором выступит Федерация бокса России, а также сразу несколько промоутерских компаний.

Ковалев - действующий чемпион WBO, в его послужном списке 37 поединков, 16 из которых были титульными. Предыдущий поединок Ковалев провел в феврале в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанес ему первое поражение в карьере. Бой носил статус реванша - за полгода до этого колумбиец отобрал у Ковалева чемпионский пояс.

Что касается Энтони Ярда, то для него поединок с Сергеем станет 19-м в карьере и первым против российского боксера. За последние два года Ярд завоевал и защитил титулы WBO Inter-Continental и WBO European. На сегодняшний момент британец занимает первую строчку рейтинга WBO и является обязательным претендентом на бой с Ковалевым.

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