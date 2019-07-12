Ковалев и Ярд проведут бой в Челябинске 24 августа

Бой пройдет 24 августа в родном для российского боксера Челябинске. Организатором выступит Федерация бокса России, а также сразу несколько промоутерских компаний.
Ковалев - действующий чемпион WBO, в его послужном списке 37 поединков, 16 из которых были титульными. Предыдущий поединок Ковалев провел в феврале в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанес ему первое поражение в карьере. Бой носил статус реванша - за полгода до этого колумбиец отобрал у Ковалева чемпионский пояс.
Что касается Энтони Ярда, то для него поединок с Сергеем станет 19-м в карьере и первым против российского боксера. За последние два года Ярд завоевал и защитил титулы WBO Inter-Continental и WBO European. На сегодняшний момент британец занимает первую строчку рейтинга WBO и является обязательным претендентом на бой с Ковалевым.
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