Чемпион Казахстана по боксу Аслан Муканов подозревается в убийстве родственника - Советский спорт
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13 июля 2019 10:49БоксЛипкин Антон

Чемпион Казахстана по боксу Аслан Муканов подозревается в убийстве родственника

Боксер задержан полицией.

Чемпион Казахстана по боксу Аслан Муканов задержан по подозрению в убийстве, которое произошло 11 июля в поселке Алтын дала, сообщает Tengrinews.kz.

В ходе ссоры 31-летний боксер нанес ножевое ранение своему 32-летнему родственнику. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

«Подозреваемый с места преступления скрылся, он переплыл речку, его задержали в восьми километрах от поселка Алтын дала, в степи. Он известный спортсмен, уроженец города Костаная», – заявил начальник отделения местной полицейской службы Костанайского района Серик Ракишев.

На профессиональном ринке Муканов провел шесть боев и во всех одержал победы.

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