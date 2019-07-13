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13 июля 2019 10:59БоксЛипкин Антон

Хан нокаутом победил Диба

Бой прошел в Джидде.

Бывший чемпион мира Амир Хан одержал победу в поединке с Билли Дибом из Австралии и стал обладателем пояса WBC International в полусреднем весе. Бой прошел в Джидде (Саудовская Аравия).

Судьи остановили поединок в четвертом раунде, зафиксировав победу 32-летнего британца техническим нокаутом. Теперь у Хана 34 выигранных боя из 39.

Напомним, 20 апреля этого года Хан проиграл американцу Теренсу Кроуфорду в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

33-летний Диб потерпел шестое поражение в профессиональной карьере.

Добавим, что в еще одном поединке в Джидде британец Хьюи Фьюри одержал победу над Самюэлем Питером. В седьмом раунде нигериец травмировал плечо и не смог продолжить бой.

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