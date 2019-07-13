Муканов подозревается в убийстве родственника

Казахстанец Аслан Муканов подозревается в совершении тяжкого преступления. Считается, что боксер убил своего родственника.
«31-летний мужчина в ходе ссоры нанес смертельное ранение ножом своему 32-летнему родственнику. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия. О случившимся в полицию сообщила жена погибшего, которая обнаружила мужа мертвым. Подозреваемый с места преступления скрылся», – цитирует пресс-релиз полиции Казахстана Sports.kz.
На данный момент Мукаев задержан.
Спортсмен дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. На его счету шесть побед в шести поединках.
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