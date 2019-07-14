Ковалев вылетел в США, где будет готовиться к бою с Ярдом - Советский спорт
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14 июля 2019 21:33БоксГичунцев Артур

Ковалев вылетел в США, где будет готовиться к бою с Ярдом

Встреча пройдет 24 августа в Челябинске.

Эгис Климас, менеджер Сергея Ковалева, заявил, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе отправился в США для подготовки к бою с британцем Энтони Ярдом.

«Сергей готовится в США, он будет там минимум до начала августа. Потом, возможно, отправится в Москву» – цитирует Климаса ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ковалев получил несколько предложений о поединке с мексиканцем Саулем Альваресом. Он предпочел отказаться, посчитав, что контракт на этот бой не соответствует его требованиям.

На профессиональном ринге россиянин одержал 33 победы, потерпел три поражения, и один раз заканчивал поединок вничью. В активе Ярда 18 побед (17 – нокаутом) и ни одного поражения.

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