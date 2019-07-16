Хан сообщил о бое с Пакьяо 8 ноября. Филиппинец об этом ничего не знает - Советский спорт
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16 июля 2019 20:20БоксКоноплев Александр

Хан сообщил о бое с Пакьяо 8 ноября. Филиппинец об этом ничего не знает

Странная ситуация.

Британский боксер Амир Хан рассказал о проведении боя с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Как отмечает BBC, поединок пройдет 8 ноября в Эр-Рияде.

При этом представитель Пакьяо в интервью boxingscene.com сообщил, что Пакьяо никакого контракта не подписывал.

Хан, который выиграл 34 боя из 39, владеет титулом WBC International в полусреднем весе.

20 июля Пакьяо, имеющий 61 победу в 70 поединках, встретится с американцем Китом Турманом за чемпионский пояс WBA Super.

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