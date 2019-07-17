Бетербиев проведет бой с Гвоздиком

«У меня отличная новость! Я подписал контракт на объединительный бой с Александром Гвоздиком, на кону будут стоять два пояса - IBF и WBC», - сказал после подписания контракта на бой Бетербиев.
Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, поединок состоится 18 октября в США.
Добавим, что на счету 34-летнего Бетербиева 14 побед (все – нокаутом) и ни одного поражения, у 32-летнего Гвоздика 17 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения.
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