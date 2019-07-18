Менеджер Гвоздика: С Бетербиевым было легко договориться о поединке - Советский спорт
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18 июля 2019 00:32Бокс

Менеджер Гвоздика: С Бетербиевым было легко договориться о поединке

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, - о предстоящем поединке с обладателем пояса IBF россиянином Артуром Бетербиевым.

- Александр тоже подписал контракт. Об этом поединке было абсолютно легко договориться: нам предложили, и мы не отказывались.

Бетербиев — хороший боксер с большим опытом, с большой любительской карьерой. Ни для одного из них этот бой не будет легким, а победитель уйдет с двумя поясами, - приводит слова Климаса «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Бетербиев подписал контракт на бой с Гвоздиком, который должен состояться 18 октября в США.

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