Менеджер Гвоздика: С Бетербиевым было легко договориться о поединке Эгис Климас, менеджер чемпиона WBC в полутяжелом весе Александра Гвоздика, - о предстоящем поединке с обладателем пояса IBF россиянином Артуром Бетербиевым.

- Александр тоже подписал контракт. Об этом поединке было абсолютно легко договориться: нам предложили, и мы не отказывались.

Бетербиев — хороший боксер с большим опытом, с большой любительской карьерой. Ни для одного из них этот бой не будет легким, а победитель уйдет с двумя поясами, - приводит слова Климаса «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Бетербиев подписал контракт на бой с Гвоздиком, который должен состояться 18 октября в США.