Альварес не выбрал себе соперника и не проводить бой в сентябре Мексиканец вернется на ринг в конце года.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Сауль Альварес не выбрал себе соперника на поединок, который был запланирован в сентябре этого года, сообщает «Газета.Ru».

29-летний мексиканец мог провести бой с Геннадием Головкиным из Казахстана или Сергеем Ковалевым из России. Также промоутер Боб Арум хотел организовать бой между Альваресом и обладателем пояса регулярного чемпиона WBA Ретой Муратой из Японии. Теперь ожидается, что Альварес вернется на ринг в конце года.

Напомним, на счету чемпиона мира 55 боев, из них 52 завершились его победой, один – поражением, а в еще двух была зафиксирована ничья.