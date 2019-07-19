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19 июля 2019 14:31Бокс

Главная площадь столицы примет праздник бокса

В этом году всех любителей бокса ждет двойной праздник.

Международный день бокса, утвержденный 22 июля 2018 года, совпадает с датой празднования Всероссийского дня бокса. И в этот раз на Красной Площади в Москве подготовлена специальная программа, где все желающие вновь смогут окунуться в мир бокса.

С 20 по 22 июня в самом центре столицы пройдет фестиваль, во время которого можно будет поучаствовать в разнообразных занятиях, мастер-классах, прослушать лекции, посвященные боксу, и даже сдать нормы ГТО. На специальной сцене выступят артисты и спортсмены. Главная площадь столицы станет на время огромным рингом, на котором состоится грандиозное боксерское шоу. Там в главном бою выступит известный российский боксер Федор Чудинов. Гвоздем программы обещает стать установка нового рекорда Гиннесса по количеству участников, одновременно принимающих участие в тренировке по боксу. В 2017 году такое достижение уже покорялось спортсменам-любителям в Москве.

Именно любительскому боксу сейчас уделяется недостаточное внимание. Такое мнение высказал председатель наблюдательного совета Федерации бокса города Москвы Виктор Шендрик.

– Любительский бокс во всем мире переживает сложные времена. Интересно, что раньше боксировать в любительском боксе было престижнее, чем в профессиональном. Советские и кубинские боксеры не раз просто отказывались выходить на ринг за деньги, заявляя с гордостью, что выступают только за свою страну!

– Мы знаем, что еще в 2017 году именно Вы были идейным вдохновителем первого в нашей стране Дня российского бокса. С чем была связана идея этого праздника?
 Праздник был задуман как новый виток, который будет объединять единомышленников, пропагандируя силу, доброту и уважение к своему любимому виду спорта. Тогда на специально установленном профессиональном ринге прошло 20 боксерских боев известных титулованных спортсменов. Сам праздник тогда также не ограничивался лишь однодневным фестивалем в Москве. Накануне прошли массовые тренировки сразу в 15 регионах России, а количество участников насчитывало более 15 тысяч человек.

– И идея Международного дня бокса также родилась здесь?
– Да, тогда на Красной площади среди почетных гостей присутствовал и президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Чинг-Куо Ву. Именно тогда, пораженный масштабом праздника, на котором собралось немало иностранных гостей, он учредил Международный день бокса именно 22 июля.

Кстати, проведение чемпионата мира по боксу среди любителей 2019 года также выпало на долю России. Соревнования примут спортивные комплексы в Сочи с 7 по 21 сентября.

Конечно, организация такого масштабного праздника, как Всероссийский день бокса, не могло обойтись без серьезной подготовки и финансовой помощи. Спонсорскую помощь оказала компания «Полюс» Сулеймана Керимова. Серьезно помогла в проведении праздника холдинговая компания «Сибирский деловой союз» (СДС) под руководством Михаила Федяева. Холдинг и лично его руководитель всячески поддерживает спортсменов, тренеров и профессиональные спортивные команды, а также организует спортивные мероприятия российского и международного масштаба. Одним из таких мероприятий как раз и стал Всероссийский день бокса.

Очень важно, что есть люди, для который спорт в нашей стране и воспитание подрастающего поколения играют важную роль. Всех ждут на большом празднике бокса на Красной площади 20, 21 и 22 июля.

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