Гвоздик – о российско-украинском конфликте: Война – это же прибыльное дело Украинский боксер всех поразил своим мнением.

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик не стал обвинять Россию в умышленном присоединении Крыма. По его мнению, конфликт между Россией и Украиной – искусственный.

– Война – это средство наживы. Даже если это священная война по религиозным мотивам, то все равно верхушка преследует свои материальные интересы. Это может быть власть, полезные ископаемые и все остальное.

Сегодня это все бизнес. Устроили войну компании, производящие технику, зарабатывают на военной технике. Вот почему-то мы с русскими стали врагами. Почему? Потому что, например, нашему президенту Петру Порошенко нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить нашу страну. Как вариант.

Я не знаю, какие там тонкости. Но это точно не то, что на нас русские напали, чтобы забрать территории. Я вас умоляю. Это сколько вам должно быть лет, чтобы в это верить? Что это потому, что одни говорят по-русски, другие – по-украински. Это же чушь. Может быть, я глупый. Но я в это не верю.

То же самое Крым. Почему в Крыму нет войны? Там ведь не сделали ни одного выстрела. Что, Крым не так важен, как Донецк или Луганск? Думаю, что как стратегический объект он важнее. Я думаю, это всё навязано людям, чтоб отвлекать их от основных проблем. Плюс война – это же прибыльное дело, – приводит слова Гвоздика tribuna.com.