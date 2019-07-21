Пакьяо победил Турмана раздельным решением судей

В 12-раундовом поединке, который состоялся в Лас-Вегасе, завершился победой Пакьяо. Один из рефери отдал победу Турману - 114:113, двое остальных присудили победу Пакьяо - 115:112.
Таким образом, 40-летний филиппинец одержал 62-ю победу на профессиональном ринге (39 нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих. Для 30-летнего Турмана это поражение стало первым на профессиональном ринге.
Добавим, что в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе российский боксер Сергей Липинец победил филиппинца Джейара Инсона. Поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде.
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