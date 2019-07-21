Мэнни Пакьяо: Вернусь на Филиппины для работы в Сенате после следующего боя Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо вернется к работе в Сенате Филиппин после своего следующего поединка.

- Турман был тяжелым соперником, он очень силен. Я сделал все, что смог, чтобы порадовать публику. Мой следующий бой, вероятно, пройдет в 2020 году, после этого я вернусь на Филиппины для работы в Сенате, - цитирует Пакьяо ТАСС.

Напомним, что Пакьяо был избран в Сенат Филиппин в мае 2016 года.

В воскресенье Пакьяо в 12-раундовом поединке, который состоялся в Лас-Вегасе (США), победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.