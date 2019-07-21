Сергей Липинец: Думаю, что я готов попробовать подраться за титул Российский боксер Сергей Липинец заявил, что готов попробовать подраться за титул чемпиона мира в полусреднем весе.

- Думаю, что я уже готов попробовать подраться за титул чемпиона мира. Сейчас у меня есть региональный пояс WBO. Надеюсь, что взлечу в рейтингах по версии этой организации, - цитирует спортсмена «РИА Новости».

Добавим, что в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе российский боксер Сергей Липинец победил филиппинца Джейара Инсона. Эта победа для россиянина стала 16-й на профессионально ринге.