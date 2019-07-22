Федор Чудинов нокаутировал Мадерну на Красной ппощади

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Анисимов больше не «ястреб». Россияне в НХЛ продолжают менять клубы Артем Анисимов будет играть с Зайцевым в «Оттаве». Бучневич и Наместников также могут сменить клуб.

Леонид Калошин: Гонорары российских VAR-судей пока секрет Генеральный менеджер проекта по внедрению в премьер-лиге видеопомощи арбитрам рассказал о дебюте системы во втором туре РПЛ и перспективах ее дальнейшего использования.

Бурдасов уедет в НХЛ. Его ждут Панарин и Бобровский Российского форварда ждут «Филадельфия», «Рейнджерс» и «Флорида».

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15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал Уимблдона Кори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.

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Жердев, Анисин и еще пятеро плохих парней. Они загубили свои карьеры Вспоминаем известных хоккеистов, которых погубила страсть к гулянкам и алкоголю.

С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на Уимблдоне Очередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.

ОМОН, камбэк и Ибрагимович. Главные события минувшего тура Чем запомнился 2-й тур РПЛ.

Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру «Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.

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