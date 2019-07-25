Аргентинский боксер скончался через несколько дней после боя

«Покойся с миром, Уго Сантильян.
К сожалению, мы узнали о смерти Уго после травм, полученных им во время боя в прошлую субботу.
Мы присоединяемся к семье и друзьям Уго в их скорби и выражаем нашу поддержку», - говорится в сообщении пресс-службы WBC.
Напомним, что бой между Абреу и 23-летним аргентинцем состоялся в Сан-Николасе (Аргентина) и завершился вничью по итогам десяти раундов.
Добавим, что Сантильян провел 27 боев а профессиональном ринге, одержав 19 побед (8 - нокаутом) и потерпев 6 поражений (2 - нокаутом) при двух ничьих.
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