Аргентинский боксер скончался через несколько дней после боя Аргентинский боксер Уго Сантильян скончался после повреждений, полученных в бою с уругвайцем Эдуардо Хавьером Абреу, который состоялся в минувшую субботу.

«Покойся с миром, Уго Сантильян.

К сожалению, мы узнали о смерти Уго после травм, полученных им во время боя в прошлую субботу.

Мы присоединяемся к семье и друзьям Уго в их скорби и выражаем нашу поддержку», - говорится в сообщении пресс-службы WBC.

Напомним, что бой между Абреу и 23-летним аргентинцем состоялся в Сан-Николасе (Аргентина) и завершился вничью по итогам десяти раундов.

Добавим, что Сантильян провел 27 боев а профессиональном ринге, одержав 19 побед (8 - нокаутом) и потерпев 6 поражений (2 - нокаутом) при двух ничьих.