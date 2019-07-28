Дэвис нокаутировал Нуньеса и сохранил титул WBA

Рефери остановил бой во втором раунде, зафиксировав победу 24-летнего американца техническим нокаутом.
Дэвис одержал 22-ю победу в карьере и продолжает оставаться непобежденным, а Нуньес потерпел третье поражение в 24 поединках.
Отметим, что в рамках вечера бокса, который прошел в Балтиморе (США), кубинец Юриоркис Гамбоа во втором раунде нокаутировал пуэрториканца Романа Мартинеса, а Хесрил Корралес из Панамы проиграл раздельным решением американцу Ладариусу Миллеру (96-93, 93-96, 94-95).
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