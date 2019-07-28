Рамирес одержал победу над Хукером и стал обладателем поясов WBC и WBO

Поединок завершился техническим нокаутом в шестом раунде.
Таким образом, 26-летний Рамирес защитил титул чемпиона мира по версии WBC, а также завоевал пояс WBO в суперлегком весе.
Добавим, что для непобежденного Рамиреса эта победа стала 25-й в карьере. Хукер потерпел первое поражение в 30 боях.
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