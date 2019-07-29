Следующий бой Поветкина может состояться 31 августа в Лондоне

Олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии WBA Александр Поветкин с большой вероятностью проведет следующий бой 31 августа в Лондоне.
– Бой Александра Поветкина планируется на 31 августа в Лондоне. На днях, думаю, будет подтверждение самого боя и соперника, – цитирует «РИА Новости» промоутера Вадима Корнилова.
В своем последнем бою в сентябре 2018 года Поветкин уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа. Всего 39-летний супертяж потерпел два поражения в профессиональной карьере.
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