Ковалева сняли с рейса за неподобающее поведение по отношению к одной из пассажирок Российский чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев 15 июля был снят с рейса из Майами в Лос-Анджелес за неподобающее поведение.

По информации The Athletic, перед взлетом самолета одна из пассажирок обвинила боксера в том, что он взял ее за руку, начал целовать и осыпать деньгами.

Как сообщает издание, согласно отчету, составленному в аэропорту, действия боксера привели к тому, что потерпевшая заплакала, и обратилась к персоналу авиакомпании, заявив, что чувствует себя «неловко и небезопасно».

Ранее менеджер Сергея Ковалева, заявил, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе отправился в США для подготовки к бою с британцем Энтони Ярдом.

Добавим, что Ковалев получил несколько предложений о поединке с мексиканцем Саулем Альваресом, но предпочел отказаться, посчитав, что контракт на этот бой не соответствует его требованиям.

На профессиональном ринге россиянин одержал 33 победы, потерпел три поражения, и один раз заканчивал поединок вничью. В активе Ярда 18 побед (17 – нокаутом) и ни одного поражения.