На андеркарде Ковалев – Ярд пройдет бой Папин – Макабу - Советский спорт
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30 июля 2019 16:44Бокс

На андеркарде Ковалев – Ярд пройдет бой Папин – Макабу

Cтали известны имена восьми боксеров, которые проведут свои поединки 24 августа в Челябинске в рамках боксерского шоу Ковалев vs Ярд. Шесть из них представляют Россию. Интересно, что все они не имеют поражений.

Со-главным событием турнира станет бой российского боксера Алексея Папина (11-0) против южноафриканца Илунги Макабу (25-2). И если Ковалёв будет защищать титул чемпиона мира WBO, то Папин и Макабу будут драться за титул WBC Silver. В случае успеха Алексей Папин свой следующий поединок проведет уже за полноценный пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета.

Андеркард шоу возглавит бой российского тяжеловеса Евгения Романова (13-0), который входит в десятку сильнейших по версии WBO. Романов всегда показывает красивые бои и часто завершает их досрочно — девять побед из тринадцати он одержал нокаутами.

Кроме того, в рамках турнира на ринг выйдут два уральских боксера Эдуард Скавинский (10-0) и Акжол Сулайманбек Уулу (14-0) — они оба тренируются в Екатеринбурге в Академии единоборств РМК. Скавинский всегда показывает яркие волевые поединки, и в его активе уже есть два титула: IBF Baltic и WBO Oriental. Что касается Акжола, то он действующий чемпион WBA Asia и входит в пятерку сильнейших по версии WBA.

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