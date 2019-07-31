Экс-чемпион мира приговорен в Аргентине к 18 годам заключения за сексуальное насилие над дочерью Бывший чемпион мира в полусреднем весе Карлос Балдомир приговорен к 18 годам заключения за насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери.

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Как сообщает World Boxing News, расследование дела показало, что Бальдомир неоднократно издевался над своей дочерью, когда ей было от восьми до девяти лет.

Как отмечает издание, во время суда Бальдомир вел себя вызывающе, показывал присутствующим средний палец, а также угрожал кулаками журналистам.

Напомним, что Бальдомир потерял титул в ноябре 2006 года в бою против Флойда Мэйвезера-младшего. Последний свой поединок боксер провел в 2014 году. К концу карьеры в активе аргентинца было 49 побед (15 досрочно) при 16 поражениях и 6 ничьих.