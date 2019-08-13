Ярд – о поединке с Ковалевым: Энтони отправится в Россию и победит нокаутом Британский боксер Энтони Ярд прокомментировал предстоящий поединок против россиянина Сергея Ковалева.

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- Предвкушаю ли я, что будут какие-то фокусы? Да, я думаю, что нужно быть глупым, чтобы не обращать внимание на реальность. Я не фокусируюсь на негативе, но если ты отправляешься на чужую территорию, все может произойти. Я видел нечестных судей в Йорк-Холле (в Лондоне), я видел нечестные решения в Америке, я видел многие вещи.

Я не собираюсь говорить, что выброшу комбинацию из 25 ударов или предсказывать раунд в котором это случится, но Энтони Ярд отправится в Россию и победит нокаутом. Вот и все, - цитирует Ярда «РИА Новости» со ссылкой на Mirror.

Напомним, что бой между Ковалевым и Ярдом, в котором россиянин будет защищать титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO, состоится 24 августа в Челябинске.