Андре Уорд: Бой с Ковалевым будет сложнее, чем кажется Ярду Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд считает, что Энтони Ярду предстоит очень непростой поединок с чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ковалевым.

Загрузка... - Мне понравилось то, что я увидел в последнем поединке Ковалева. Также я вижу уверенность Ярда и его тренера, хотя подобное я слышал на протяжении всей своей карьеры, а бой с Ковалевым будет сложнее, чем им кажется, - приводит слова Уорда Boxing Scene. Добавим, что поединок состоится 24 августа в Челябинске.