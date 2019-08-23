Ковалев оказался тяжелее Ярда на 0,3 кг В Челябинске состоялась традиционная процедура взвешивания.

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Обладатель пояса WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев и британец Энтони Ярд провели церемонию взвешивания перед боем в Челябинске, сообщает официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

По его результатам Ковалев оказался тяжелее Ярда на 0,3 кг. Вес чемпиона составил 79,2 кг, а претендента – 78,9 кг.

Отметим, что на традиционной дуэли взглядов боксеры простояли лицом к лицу больше минуты.

Поединок Ковалева и Ярда пройдет 24 августа на Ледовой арене «Трактор». На счету 36-летнего российского боксера 33 победы (из них 28 – нокаутом), три поражения и одна ничья. 28-летний Ярд выиграл все 18 боев и лишь однажды не смог завершить поединок досрочно.