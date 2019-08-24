Ковалев нокаутировал Ярда Ковалев победил в родном городе.

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Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда. Бой проходил на «Трактор Арене» в Челябинске.

Большую часть боя прошел в равной и тяжелой борьбе, но 11-м раунде Ярд отправился в технический нокаут.

36-летний Ковалев сохранил чемпионский пояс в полутяжелом весе про версии WBO.

Ковалев одержал 34-ю победу в 38 поединках. Для Ярда это первое поражение на профессиональном ринге.