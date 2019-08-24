Ковалев посвятил победу Дадашеву Российский боксер Сергей Ковалев после победы над британцем Энтони Ярдом в титульном бою WBO в Челябинске извинился перед болельщиками, что редко выступает в родном городе.

Также 36-летний спортсмен посвятил свою победу Максиму Дадашеву, который скончался в июле 2019 года после поединка в США.

– Пусть земля ему будет пухом, – сказал Ковалев.