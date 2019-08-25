Николай Валуев – Ковалеву: Эта победа - удар по печени тем, кто в тебе разуверился - Советский спорт
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25 августа 2019 08:38Бокс

Николай Валуев – Ковалеву: Эта победа - удар по печени тем, кто в тебе разуверился

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев поделился мнением о победе Сергея Ковалева над британцем Энтони Ярдом.

«Браво, Сергей. Твой джеб, терпение и желание победить сделали свое дело. Соперник и его амбиции повержены на настил Челябинского ринга. Удар по печени тем, кто в тебе разуверился. Бокс выиграл от такого зрелища. Дети пойдут в школы бокса с еще большим рвением. И все это Хорошо! Нет, просто замечательно!» - написал Валуев в своем Instagram.

Напомним, что в поединке за титул по версии WBO в полутяжелом весе 36-летний россиянин одержал победу над британцем нокаутом в 11-м раунде.

Добавим, что Ковалев одержал 34-ю победу в 38 поединках, а для Ярда это первое поражение на профессиональном ринге.

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