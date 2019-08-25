Врачи не выявили у Ярда проблем со здоровьем - Советский спорт
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25 августа 2019 10:22Бокс

Врачи не выявили у Ярда проблем со здоровьем

В воскресенье британский боксер Энтони Ярда прошел медицинское обследование.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник, у британца не было выявлено проблем со здоровьем после боя с Сергеем Ковалевым.

Напомним, что в поединке за титул по версии WBO в полутяжелом весе 36-летний россиянин одержал победу над британцем нокаутом в 11-м раунде.

Добавим, что Ковалев одержал 34-ю победу в 38 поединках, а для Ярда это первое поражение на профессиональном ринге.

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