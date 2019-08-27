Офис президента Федерации бокса Украины обстреляли из гранатомета В результате выстрела никто не пострадал.

В Киеве ночью обстреляли из гранатомета административное здание. Атаке подвергся офис «Мостостроя», который принадлежит украинскому бизнесмену и президенту Федерации бокса Владимиру Продивусу.

Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. В результате выстрела никто не пострадал.

«Есть люди, которые при потере власти делают правильные выводы и достойно продолжают жить и работать, а есть те, кто из-за своих обид присылает к офису на Паньковской, 5 стрелка с гранатометом, – написал Продивус в фейсбуке.

Добавим, что в эту же ночь возле львовского отеля «Львов», собственником которого также является Продивус, обнаружили гранатомет с боевым зарядом внутри.