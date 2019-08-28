Менеджер Бивола: Дмитрий давно уже заинтересован в объединении титулов Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заинтересован в объединении титулов.

Загрузка... - Бивол давно уже заинтересован в объединении титулов. Но он на самом деле один из немногих, кто реально имеет на это все возможности, - приводит ТАСС слова менеджер спортсмена Вадима Корнилова. Напомним, Бивол провел на профессиональном ринге 16 боев, одержал 16 побед (11 – нокаутом).