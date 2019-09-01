Поветкин победил Фьюри и завоевал пояс WBA International 31 августа в Лондоне состоялся бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри за чемпионский пояс по версии WBA International.

Загрузка... Бой продлился все 12 раундов. Все судьи отдали победу россиянину - 117-111, 117-111, 117-111. После этого поединка на счету Поветкина 35 побед при двух поражениях, для Фьюри это третье поражение в 26 поединках.