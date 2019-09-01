Поветкин победил Фьюри и завоевал пояс WBA International - Советский спорт
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01 сентября 2019 00:20Бокс

Поветкин победил Фьюри и завоевал пояс WBA International

31 августа в Лондоне состоялся бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри за чемпионский пояс по версии WBA International.

Бой продлился все 12 раундов. Все судьи отдали победу россиянину - 117-111, 117-111, 117-111.

После этого поединка на счету Поветкина 35 побед при двух поражениях, для Фьюри это третье поражение в 26 поединках.

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