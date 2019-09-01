Александр Поветкин: Я очень счастлив, хочу поздравить всю Россию Российский тяжеловес Александр Поветкин поделился эмоциями от победы над Хьюи Фьюри в поединке за чемпионский пояс по версии WBA International.

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- Я очень счастлив. Это был очень хороший и интересный бой. Хочу поблагодарить публику за теплый прием, в Англии любят бокс. Хочу передать привет всем нашим ребятам привет. Хочу поздравить всю Россию, - приводит слова Поветкина «Матч ТВ».

Напомним, что бой продлился все 12 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей: 117-111, 117-111, 117-111.

После этого поединка на счету Поветкина 35 побед при двух поражениях, для Фьюри это поражение стало третьим в 26 поединках.