Александр Поветкин: Я очень счастлив, хочу поздравить всю Россию

- Я очень счастлив. Это был очень хороший и интересный бой. Хочу поблагодарить публику за теплый прием, в Англии любят бокс. Хочу передать привет всем нашим ребятам привет. Хочу поздравить всю Россию, - приводит слова Поветкина «Матч ТВ».
Напомним, что бой продлился все 12 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей: 117-111, 117-111, 117-111.
После этого поединка на счету Поветкина 35 побед при двух поражениях, для Фьюри это поражение стало третьим в 26 поединках.
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